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14:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК начал проверку по факту гибели подростка на железной дороге в Воронежской области

Подростка ударило током на цистерне грузового состава.

Следователи начали проверку по факту гибели восьмиклассника на железнодорожных путях станции «Митрофановка» в Кантемировском районе, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР во вторник, 28 марта. Подростку было 15 лет.

Инцидент произошел в селе Митрофановка в 16:00 понедельника, 27 марта. Двое восьмиклассников шли домой к одному из них. Мальчики приблизились к железной дороге, где увидели поезд с цистернами. Чтобы перебраться на другую сторону, один школьник пролез под составом, а другой решил перелезть через вагон сверху. Когда подросток начал подниматься по лестнице на цистерну, его ударило техническим электричеством. Мальчик скончался на месте.

Следователи примут процессуальные решения по результатам проверок.

Контекст

Это не первый случай гибели на железной дороге в Воронежской области в 2017 году. В первой половине января поезд насмерть сбил трех человек. В феврале погибли двое: электропоезд сбил 23-летнего парня на 592 км перегона «Придача — Машмет», а грузовой поезд наехал на 65-летнюю женщину на станции «Евдаково» в Каменском районе. В марте грузовой поезд насмерть сбил33-летнего мужчину на 25 км перегона «Хава-Графская». По данным транспортной полиции, основной причиной смертельных происшествий стали попытки перейти рельсы в неположенном месте.

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