Контрабандисты пытались ввезти в Самару анаболики в детской присыпке

Товар был ввезен с использованием канала международных почтовых отправлений под видом различных средств гигиены, среди которых шампуни, гели для тела и детская присыпка под знаком фирмы «Джонсон беби».

Содержимое отправления было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению криминалистов, в составе образцов содержалось сильнодействующее вещество тестостерон пропионат, также смесь сильнодействующих веществ тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат и тестостерона фенилпропионат. В ходе анализа экспертом было установлено вещество бензилбензоат, который широко используется производителями анболических препаратов в качестве одного из компонентов инъекционных составов.

Общая масса сильнодействующих веществ составила почти 1,6 килограмм.

В данном случае контрабандисты пытались использовать средства гигиены, как товар-прикрытие, который, по их мнению, мог способствовать сокрытию преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина РФ по факту контрабанды сильнодействующих веществ, по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.