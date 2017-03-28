Контрабандисты пытались ввезти в Самару анаболики в детской присыпке
Самарской таможней пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ из Китая, сообщила
Самарской таможней пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ из Китая, сообщила
Товар был ввезен с использованием канала международных почтовых отправлений под видом различных средств гигиены, среди которых шампуни, гели для тела и детская присыпка под знаком фирмы «Джонсон беби».
Содержимое отправления было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению криминалистов, в составе образцов содержалось сильнодействующее вещество тестостерон пропионат, также смесь сильнодействующих веществ тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат и тестостерона фенилпропионат. В ходе анализа экспертом было установлено вещество бензилбензоат, который широко используется производителями анболических препаратов в качестве одного из компонентов инъекционных составов.
Общая масса сильнодействующих веществ составила почти 1,6 килограмм.
В данном случае контрабандисты пытались использовать средства гигиены, как
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина РФ по факту контрабанды сильнодействующих веществ, по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.