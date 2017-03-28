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14:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В киевском метро изъяли очередной арсенал боеприпасов

Правоохранители установили личность злоумышленника — это 22-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Следствию молодой человек сообщил, что нашел боеприпасы в поезде, в котором недавно ехал.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. На киевской станции метро «Вокзальная» работники полиции обнаружили у подозрительного мужчины пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, 100 патронов и два ножа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сотрудник управления полиции метрополитена, который нес службу на станции метро «Вокзальная», заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил его в комнату полиции. Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, 9 запалов и два ножа.

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Правоохранители установили личность злоумышленника — это 22-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Следствию молодой человек сообщил, что нашел боеприпасы в поезде, в котором недавно ехал.

Следственным отделом управления полиции метрополитена Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на станции киевского метрополитена «Житомирская» полиция изъяла у военнослужащего арсенал боеприпасов.

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