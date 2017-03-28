В киевском метро изъяли очередной арсенал боеприпасов

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. На киевской станции метро «Вокзальная» работники полиции обнаружили у подозрительного мужчины пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, 100 патронов и два ножа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сотрудник управления полиции метрополитена, который нес службу на станции метро «Вокзальная», заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил его в комнату полиции. Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, 9 запалов и два ножа.