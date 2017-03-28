В Челябинской области разыскиваются 2 парней, напавших с электрошокером на работницу почты

В Челябинской области зафиксировали очередную попытку ограбления почты — на этот раз в поселке Увельский, где от рук двух налетчиков чуть не пострадала молодая женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел около 11 часов вечера. Двое неизвестных напали на работницу почты, когда она закрывала здание и включала сигнализацию. Один из нападавших требовал ключи от почты, а второй применил электрошокер.

Когда сработала сигнализация — налетчики сбежали, а 29-летняя женщина обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело, грабителям грозит до 12 лет лишения свободы.

На Урале передано в суд дело членов ОПГ, громивших почтовые отделения.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и ищут мужчин.

В полиции просят всех, кому известна информация об этом преступлении, обратиться в дежурную часть ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» по телефонам 02, 8 (351−66) 3−11−92. Анонимность гарантируется.