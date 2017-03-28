В Челябинской области разыскиваются 2 парней, напавших с электрошокером на работницу почты
Воров напугала сработавшая сигнализация, которая спасла жизнь и здоровье 29-летней девушки.
Воров напугала сработавшая сигнализация, которая спасла жизнь и здоровье 29-летней девушки.
В Челябинской области зафиксировали очередную попытку ограбления почты — на этот раз в поселке Увельский, где от рук двух налетчиков чуть не пострадала молодая женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Сообщается, что инцидент произошел около 11 часов вечера. Двое неизвестных напали на работницу почты, когда она закрывала здание и включала сигнализацию. Один из нападавших требовал ключи от почты, а второй применил электрошокер.
Когда сработала сигнализация — налетчики сбежали, а 29-летняя женщина обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело, грабителям грозит до 12 лет лишения свободы.
На Урале передано в суд дело членов ОПГ, громивших почтовые отделения.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и ищут мужчин.
В полиции просят всех, кому известна информация об этом преступлении, обратиться в дежурную часть ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» по телефонам 02, 8 (351−66) 3−11−92. Анонимность гарантируется.