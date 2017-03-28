В Лиде мошенник предлагал призывникам за $1 тыс. решить вопрос с отсрочкой

Как выяснилось, в течение 2014−2015 годов молодой человек предлагал призывникам содействие в получении отсрочки от призыва на службу и помощь в освобождении от призыва. Обещания он подкреплял якобы имеющимися знакомствами в районном военкомате.

Лидский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего неработающего жителя Лиды, обвиняемого в совершенных повторно мошенничествах и подстрекательстве к даче взяток (ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 16 и ч.1 ст. 431 УК).

«Под вымышленным предлогом передачи денег в качестве взяток работникам военного комиссариата он получал от призывников иностранную валюту. После этого никаких обязательств не выполнял, присваивая себе полученные денежные средства», — отметил Сергей Шершеневич. В настоящий момент зафиксированы четыре подобных факта. В среднем с одного призывника подозреваемый брал $1 тыс.

«Учитывая обстоятельства содеянного, а также тот факт, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничеств, связанных с невозвратом взятых под предлогом долга денег, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Предъявлено обвинение и наложен арест на имущество», — отметил Сергей Шершеневич. Следователи и сотрудники милиции принимают меры для установления иных возможных аналогичных фактов преступной деятельности.

В Следственном комитете подчеркнули, что все лица, передававшие деньги обвиняемому, в настоящее время проходят срочную службу в армии.