Похитители шлагбаумов задержаны в Талдыкоргане
Двое местных жителей хотели сдать на металлолом шлагбаумы, установленные близ талдыкорганского роддома.
Двое местных жителей хотели сдать на металлолом шлагбаумы, установленные близ талдыкорганского роддома.
АСТАНА, 28 мар — Sputnik. В Талдыкоргане полицейские задержали похитителей шлагбаумов, сообщает
По информации ведомства в совершении кражи подозреваются двое местных жителей, задержанные полицейскими, которые патрулировали район близ областного перинатального центра.
«Экипаж, осуществлявший патрулирование у областного перинатального центра, обратил внимание на двух подозрительных мужчин, переносивших в руках железные трубы. При виде полицейских оба подозреваемых, сбросив груз, попытались скрыться, но были задержаны патрульными. Как выяснилось, задержанные пытались сдать на металлолом похищенные и распиленные на части два железных шлагбаума», — рассказали в полиции.
Как оказалось, похищенными оказались два шлагбаума, установленные у въездов на набережную реки Каратал близ местного роддома. Злоумышленниками также испорчен третий шлагбаум, который они не успели разломать и унести по частям.
Задержанные с поличным лица, сейчас дают следователям соответствующие показания. По факту кражи начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 188 УК РК (Кража).