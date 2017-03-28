Похитители шлагбаумов задержаны в Талдыкоргане

По информации ведомства в совершении кражи подозреваются двое местных жителей, задержанные полицейскими, которые патрулировали район близ областного перинатального центра.

В Алматы во время ночной погони задержали банду грабителей

«Экипаж, осуществлявший патрулирование у областного перинатального центра, обратил внимание на двух подозрительных мужчин, переносивших в руках железные трубы. При виде полицейских оба подозреваемых, сбросив груз, попытались скрыться, но были задержаны патрульными. Как выяснилось, задержанные пытались сдать на металлолом похищенные и распиленные на части два железных шлагбаума», — рассказали в полиции.

Как оказалось, похищенными оказались два шлагбаума, установленные у въездов на набережную реки Каратал близ местного роддома. Злоумышленниками также испорчен третий шлагбаум, который они не успели разломать и унести по частям.

Задержанные с поличным лица, сейчас дают следователям соответствующие показания. По факту кражи начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 188 УК РК (Кража).