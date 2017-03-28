Зоозащитники: в Перми зверски убиты два щенка

Два щенка были замучены до смерти в Перми, сообщают зоозащитники. У животных были сломаны хвосты и уши, разорваны анальные отверстия.

По словам волонтеров, полуживых собак обнаружили в муниципальном приюте, их отвезли в ветклинику. Однако помочь щенкам не удалось, они скончались. Как считают активисты, травмы животных указывают на то, что увечья нанёс человек. По версии пользователей, в приюте завелся живодёр.

Пермяки написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.