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14:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

Зоозащитники: в Перми зверски убиты два щенка

Волонтеры уже обратились в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Два щенка были замучены до смерти в Перми, сообщают зоозащитники. У животных были сломаны хвосты и уши, разорваны анальные отверстия.

По словам волонтеров, полуживых собак обнаружили в муниципальном приюте, их отвезли в ветклинику. Однако помочь щенкам не удалось, они скончались. Как считают активисты, травмы животных указывают на то, что увечья нанёс человек. По версии пользователей, в приюте завелся живодёр.

Пермяки написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

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