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16:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области гендиректор фирмы присвоила 1,5 миллиона рублей

В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного генеральным директором коммерческой организации Аксая. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области.

Как выяснили следователи, 57-летняя руководитель аксайской фирмы, проживающая в соседнем Красном Сулине, украла около полутора миллиона рублей. Они были перечислены предприятию по договорам на подключение бытового газа, которые оно заключило с населением и организациями, но обязательства перед заказчиками не были выполнены.

Теперь дальнейшую судьбу женщины решит суд. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое может грозить предпринимательнице, — лишение свободы на срок до десяти лет.

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