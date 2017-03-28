В Ростовской области гендиректор фирмы присвоила 1,5 миллиона рублей

Как выяснили следователи, 57-летняя руководитель аксайской фирмы, проживающая в соседнем Красном Сулине, украла около полутора миллиона рублей. Они были перечислены предприятию по договорам на подключение бытового газа, которые оно заключило с населением и организациями, но обязательства перед заказчиками не были выполнены.

Теперь дальнейшую судьбу женщины решит суд. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое может грозить предпринимательнице, — лишение свободы на срок до десяти лет.