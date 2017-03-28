На роковом перекрестке в Волгограде столкнулись три авто

Как стало известно ВДТВ со слов очевидцев, в этот раз на печально известном среди волгоградцев перекрестке столкнулись маршрутное такси № 52, грузовая «Газель» и отечественная легковушка «Лада Гранта».

В настоящее время обстоятельства ДТП неизвестны. На фото, представленных очевидцами, видно, что значительные повреждения при столкновении получили «Лада» и грузовая «Газель».

О пострадавших не сообщается.