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15:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Преподаватель воронежского вуза ответит в суде за 2 взятки в 35 тыс рублей

Женщина получала деньги на банковскую карту.

Силовики завершили расследование уголовного дела старшего преподавателя кафедры одного из воронежских университетов, обвиняемого в получении взяток. Женщина с одной студентки взяла 10 тыс. рублей, с другой — 25 тыс. рублей, сообщила пресс-служба управления СКР по региону во вторник, 28 марта. Девушки перечисляли деньги преподавателю на банковскую карту через посредника.

По данным ведомства, 20 июня 2016 года 38-летняя старший преподаватель кафедры за положительную оценку по дисциплине «фармакология» от одной студентки получила 10 тыс. рублей, а 27 июня — от другой студентки 25 тыс. рублей.

Следователи по материалам регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и о получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье — год лишения свободы, по второй — три года лишения свободы.

На предварительном следствии сотрудник вуза не признала вину и отказалась давать показания. Однако следователям хватило доказательств для того, чтобы прокуроры утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд, — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Андрей Филимонов.

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