Крупную партию наркотика изъяли у водителя автомобиля в Нижнем

Крупную партию наркотика изъяли у водителя автомобиля в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские остановили машину, за рулем которой находился 29-летний мужчина. При личном досмотре у него был обнаружен пакет с наркотическим веществом растительного происхождения общей массой 50,95 грамма.

По ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере» возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков оказался неработающий ранее судимый нижегородец. Сейчас ему избирается мера пресечения. Расследование продолжается.