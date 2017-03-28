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15:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Крупную партию наркотика изъяли у водителя автомобиля в Нижнем

Злоумышленник перевозил запрещенные препараты в особо крупном размере.

Крупную партию наркотика изъяли у водителя автомобиля в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские остановили машину, за рулем которой находился 29-летний мужчина. При личном досмотре у него был обнаружен пакет с наркотическим веществом растительного происхождения общей массой 50,95 грамма.

По ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере» возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков оказался неработающий ранее судимый нижегородец. Сейчас ему избирается мера пресечения. Расследование продолжается.

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