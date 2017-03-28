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16:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

УФАС Петербурга отменило аукционы Русского музея по Летнему саду

Ведомство обнаружило нарушения в конкурсе на обслуживание территории сада.

Источник: РИА "Новости"

УФАС Петербурга отменило конкурс Русского музея по Летнему саду почти на 60 миллионов рублей, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комиссия установила, что в аукционах на обслуживание комплекса Летнего сада на 7,5 миллионов рублей и обслуживание зеленых насаждений на Петровской набережной на 50,7 миллионов рублей допущены нарушения.

По данным УФАС, музей указал излишние требования к товарам, тем самым ограничив возможности участников закупки. Для проведения нового конкурса музея придется изменить требования в аукционах.

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