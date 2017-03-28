УФАС Петербурга отменило аукционы Русского музея по Летнему саду

УФАС Петербурга отменило конкурс Русского музея по Летнему саду почти на 60 миллионов рублей, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комиссия установила, что в аукционах на обслуживание комплекса Летнего сада на 7,5 миллионов рублей и обслуживание зеленых насаждений на Петровской набережной на 50,7 миллионов рублей допущены нарушения.

По данным УФАС, музей указал излишние требования к товарам, тем самым ограничив возможности участников закупки. Для проведения нового конкурса музея придется изменить требования в аукционах.