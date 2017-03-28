В Омске осудят рецидивиста, в 1998 году спрятавшего в диване тело мужчины

В августе 1998 года Янышевский сбежал из колонии-поселения в Кемеровской области, где отбывал наказание за убийство. Оттуда к сентябрю он добрался до Омска, где в районе ж/д вокзала познакомился с 50-летним мужчиной, который направлялся на колонку. Беглец предложил омичу занести флягу, под предлогом чего зашел в дом для кражи денег, которых ему не хватало на проезд до Уфы. В результате он похитил куртку мужчины, а на возмущения хозяина жилища ударил того бутылкой по голове и задушил. Тело он спрятал в диван, забрал из кармана убитого 200 рублей и уехал в другой регион.

Тело омича через неделю нашла его сожительница, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Сейчас дело раскрыто, обвиняемый после предъявления улик сознался в содеянном. Вскоре дело будет передано в суд.