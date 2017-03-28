Хищения электроэнергии на сумму свыше 107 тысяч рублей зафиксированы в Володарском районе Нижегородской области.

По сведениям ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 25 марта специалистами филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению неблагонадежных потребителей в р.п. Решетиха Володарского района Нижегородской области. Причиной стала поступившая от жителей информация о хищении электроэнергии.

Было проверено 9 узлов учета потребителей, из них в двух случаях сотрудники энергокомпании зафиксировали факты безучетного потребления электроэнергии. В результате противоправных действий у сетевой компании было похищено свыше 18 000 кВт*ч электрической энергии, сумма ущерба составила 107, 677 тыс. рублей.

По выявленным фактам были подготовлены и направлены в правоохранительные органы заявления, на основании которых сотрудниками полиции составлены протоколы административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что более 2,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявлено в Нижегородской области в 2016 году.