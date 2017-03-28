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17:18 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Гомеля, выбросивший бывшую жену из окна 7-го этажа, приговорен к 25 годам лишения свободы

28 марта, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда приговорила жителя Гомеля, который избил и выбросил из окна седьмого этажа свою бывшую жену, к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима и штрафу в Br195,38.

Источник: БЕЛТА

Также с обвиняемого постановлено взыскать возмещение морального вреда в пользу матери погибшей — Br75 тыс. и сестры — Br25 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист областного суда Ольга Барсукова.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Во время ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем выбросил ее из окна их квартиры в многоэтажном доме. Медики пытались спасти женщину, однако полученные от падения повреждения оказались слишком тяжелыми.

В Гомеле мужчина вытолкнул бывшую жену из окна седьмого этажаИнцидент произошел 23 октября в 22.20. 36-летний мужчина после ссоры в порыве гнева вытолкнул бывшую жену из окна седьмого этажа прямо на глаза у их малолетней дочери, а после сам сообщил в милицию о содеянном. Гомельчанка, которую бывший муж вытолкнул из окна 7-го этажа, скончалась в больницеИнцидент произошел 23 октября. 36-летний мужчина после ссоры в порыве гнева вытолкнул бывшую жену из окна седьмого этажа прямо на глаза у их дочек, а после сам сообщил в милицию о содеянном.

Семейная разборка происходила на глазах двух совместных дочерей 2003 и 2007 годов рождения. Бывшие супруги, хоть и развелись, продолжали жить в совместно построенной трехкомнатной квартире. Известно, что скандалы в этой квартире случались нередко — у мужчины появилась новая жена, которую он привел в общее жилище.

В суде обвиняемый заявил, что убийство бывшей супруги совершил неумышленно: она довела его до преступления, постоянно унижала в присутствии дочерей. По словам мужчины, после случившегося он сам вызвал милицию, написал признание, попросил прощения у родственников погибшей. В последнем слове он обратился с просьбой о снисхождении при вынесении приговора.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение срока, установленного законодательством.

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