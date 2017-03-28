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16:53 (мск), источник: Kazinform

В Кокшетау талые воды затопили дома

В последние двое суток в Кокшетау была плюсовая температура. В результате резко начал таять снег, и городские улицы и подворья затопило водой.

Источник: Kazinform

Сегодня с утра затопило водой около десяти домов, находящихся по улице Уалиханова и Кенесары.

«Где-то с 12 часов утра образовавшая вода в результате таяния снега начала затоплять не только дворы, но и поступать внутрь домов. Мы обратились в коммунальные службы за помощью. Пока они добрались до нас, вода уже была внутри домов. Все наши вещи, посуда и мебель оказались в воде», — сетует житель города Ботагоз Досетова.

В настоящий момент коммунальные службы производят откачку воды на данном участке.

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