Тракторист оказался погребен заживо под Нижним Тагилом

28 марта 2017 года на территории птицефабрики в селе Покровском под Нижним Тагилом скончался 56-летний тракторист. Его завалило кирпичами в гараже: мужчина сдавал назад и врезался в стену.

По словам родственников погибшего, новое начальство отправило его ремонтировать старый погрузчик. У тракториста осталось пятеро детей, пишет агентство «Между строк».

«По имеющимся данным, мужчина устраивался на работу на должность тракториста. Сейчас в рамках доследственной проверки выясняется, что послужило причиной его смерти», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель свердловского СУ СКР Максим Чалков.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Опрашиваются сотрудники и руководство предприятия.