Уголовное дело возбуждено из-за невыплаты 2 млн рублей зарплаты сотрудникам нижегородского ООО «Саровские полимеры»

Следователи полагают, что руководство предприятия с октября 2016 года по февраль 2017 года не выплачивало зарплату 149 сотрудникам завода, расположенного на территории г. Саров. По факту невыплаты денег возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Сейчас в рамках расследования уголовного дела следователи изымают документацию, допрашивают сотрудников и руководство данной организации для того, что бы по итогам принять меры для возмещения ущерба потерпевшим.

СПРАВКА:

ООО «Саровские полимеры» основано в 2003 году, производственные площади находятся в Сарове, а головной офис — в Москве.