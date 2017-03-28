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16:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено из-за невыплаты 2 млн рублей зарплаты сотрудникам нижегородского ООО «Саровские полимеры»

Уголовное дело возбуждено из-за невыплаты 2 млн рублей заработной платы сотрудникам ООО «Саровские полимеры» из Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 28 марта 2017 года.

Следователи полагают, что руководство предприятия с октября 2016 года по февраль 2017 года не выплачивало зарплату 149 сотрудникам завода, расположенного на территории г. Саров. По факту невыплаты денег возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Сейчас в рамках расследования уголовного дела следователи изымают документацию, допрашивают сотрудников и руководство данной организации для того, что бы по итогам принять меры для возмещения ущерба потерпевшим.

СПРАВКА:

ООО «Саровские полимеры» основано в 2003 году, производственные площади находятся в Сарове, а головной офис — в Москве.

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