Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным

Кроме того, следователи не исключают, что преступники застрелили полицейского во время ограбления.

Начальника ремонтно-строительного управления МВД убили во вторник в Москве на улице Осенней. У мужчины забрали портфель, а затем добили несколькими выстрелами. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.