Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Приоритетной версией убийства сотрудника МВД России на западе Москвы следствие считает его «заказ»
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Приоритетной версией убийства сотрудника МВД России на западе Москвы следствие считает его «заказ»
Кроме того, следователи не исключают, что преступники застрелили полицейского во время ограбления.
Начальника
Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.
В СМИ появилась информация о том, что незадолго до убийства руководитель