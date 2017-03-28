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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Приоритетной версией убийства сотрудника МВД России на западе Москвы следствие считает его «заказ» из-за служебной деятельности, но не исключен и обычный разбой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Кроме того, следователи не исключают, что преступники застрелили полицейского во время ограбления.

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Начальника ремонтно-строительного управления МВД убили во вторник в Москве на улице Осенней. У мужчины забрали портфель, а затем добили несколькими выстрелами. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

В СМИ появилась информация о том, что незадолго до убийства руководитель ремонтно-строительного управления МВД Николай Волков написал заявление об увольнении. Однако источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что убитый числился сотрудником ведомства.

Комментарии
2
А Б
Ремонтно-строительное управление - очень удобная структура, через которую весьма удобно отмывать практически неограниченные объёмы средств. Нельзя исключать, что начальник управления не поделился с кем-то своими нелегальными доходами.
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Марат
а скорей всего награда нашла героя.
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