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15:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В центре Екатеринбурга из-за угрозы взрыва остановились трамваи

На проспекте Ленина.

28 марта 2017 года в центре Екатеринбурга (в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта) из-за угрозы взрыва перекрыли движение трамваев.

Как выяснилось, в трамвае маршрута № 26 обнаружили бесхозную сумку. Сообщение о находке поступило в полицию в 16.15. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В ходе проверки оказалось, что сумка не представляет никакой угрозы. В 16.45 движение электротранспорта было восстановлено, сообщила «Уралинформбюро» заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Полиция просит жителей и гостей Екатеринбурга быть внимательнее к своим вещам и не забывать их в общественных местах.

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