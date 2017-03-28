В центре Екатеринбурга из-за угрозы взрыва остановились трамваи
На проспекте Ленина.
На проспекте Ленина.
28 марта 2017 года в центре Екатеринбурга (в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта)
Как выяснилось, в трамвае маршрута № 26 обнаружили бесхозную сумку. Сообщение о находке поступило в полицию в 16.15. На место выехали сотрудники экстренных служб.
В ходе проверки оказалось, что сумка не представляет никакой угрозы. В 16.45 движение электротранспорта было восстановлено, сообщила «Уралинформбюро» заместитель начальника
Полиция просит жителей и гостей Екатеринбурга быть внимательнее к своим вещам и не забывать их в общественных местах.