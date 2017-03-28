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15:53 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани сына депутата будут судить за хищение средств из бюджета города

В Казани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя начальника правового управления Исполкома города 38-летнего Алексея Рыбушкина (обвиняемый является сыном депутата Госсовета РТ Николая Рыбушкина), начальника отдела по вопросам жилищного законодательства 39-летнего Леонида Ляпахина и начальника группы юридического отдела и муниципального заказа управления культуры 34-летнего Альберта Мухутдинова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 — В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных, ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2011 года Рыбушкин организовал преступную группу, занимавшуюся хищением средств из горбюджета. Обвиняемые изготавливали подложные договоры о якобы выполненных работах и оказанных услугах между юридическими лицами и структурными подразделениями Исполкома города.

 — В дальнейшем они инициировали обращения в суды о взыскании задолженностей. При этом они способствовали вынесению решений в пользу истцов. После получения денежных средств представители истцов передавали их Рыбушкину, который распоряжался ими по собственному усмотрению, — рассказали следователи.

Так, в сентябре 2011 года Гарипов по указанию Рыбушкина изготовил поддельный договор подряда по прокладке водопровода в поселке Дербышки, который подтверждал наличие задолженности по оплате работ в сумме более 8,5 млн. рублей.

Всего установлена причастность обвиняемых к 11 эпизодам. Ущерб составил 74 млн рублей.

Сообщается, что причастность к совершению преступления обвиняемые так и не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении Рыбушкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных — домашнего ареста.

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