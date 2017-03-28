Торгующий алкоголем у школы магазин закрыли в Нижнем Новгороде

Магазин, торгующий алкоголем неподалеку от школы, закрыли в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Специалисты проверили торговую точку после жалобы местного жителя и выявили нарушения. Заведение, торгующее спиртными напитками, располагалось в цокольном этаже жилого многоквартирного дома на улице Березовская. Однако помещение попадает в границы территорий, на которых запрещена торговля. Об этом было сообщено собственнику, который принял решение о расторжении договора аренды с нанимателем. В настоящее время магазин закрыт.

«Я прошу более внимательно и ответственно выбирать арендаторов. Здесь недалеко располагается школа, совсем рядом с баром — медицинская лаборатория. Надеюсь, что больше жалоб в ваш адрес мы не услышим» — обратился к собственнику помещения заместитель главы администрации Московского района Михаил Игумнов.