Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
На борьбу с клопами направили грибок
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
16:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Торгующий алкоголем у школы магазин закрыли в Нижнем Новгороде

Торговая точка работала незаконно вблизи от учебного учреждения.

Магазин, торгующий алкоголем неподалеку от школы, закрыли в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Специалисты проверили торговую точку после жалобы местного жителя и выявили нарушения. Заведение, торгующее спиртными напитками, располагалось в цокольном этаже жилого многоквартирного дома на улице Березовская. Однако помещение попадает в границы территорий, на которых запрещена торговля. Об этом было сообщено собственнику, который принял решение о расторжении договора аренды с нанимателем. В настоящее время магазин закрыт.

«Я прошу более внимательно и ответственно выбирать арендаторов. Здесь недалеко располагается школа, совсем рядом с баром — медицинская лаборатория. Надеюсь, что больше жалоб в ваш адрес мы не услышим» — обратился к собственнику помещения заместитель главы администрации Московского района Михаил Игумнов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Певица Нюша рассказала, за кого выходит замуж
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь