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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Суд выдворил из России раввина Сочинской городской еврейской общины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Гражданин США, раввин Сочинской городской еврейской общины Арье Эделькопф не смог обжаловать решение МВД, которое аннулировало его разрешение на временное проживание в России.

Во вторник апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда поддержала решение Центрального районного суда Сочи, отказавшему Эделькопфу в иске к управлению по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс».

Согласно материалам дела, ГУ МВД РФ по краю в декабре 2016 года аннулировало разрешение на проживание в России Эделькопфу, который «своими действиями создает угрозу безопасности РФ». Основанием стал ответ ФСБ России на запрос из полиции после того, как раввин обратился за оформлением гражданства России.

Адвокат Эделькопфа Михаил Школьник в ходе разбирательств обратился с ходатайствами об истребовании первичных документов из МВД и ФСБ, включая переписку между ведомствами и сведения о том, составляет ли данная информация гостайну, однако эти просьбы краевым судом были отклонены.

«Суды первой и апелляционной инстанций отнеслись к судьбе человека формально. В деле совершенно отсутствуют факты и доказательства, что Эделькопфа совершал какие-то действия против России, что представляет угрозу ее безопасности. Он прожил в этой стране 16 лет, здесь выросли его семеро детей», — сказал агентству «Интерфакс» адвокат.

«В связи с тем, что решение суда первой инстанции вступило в силу, Эделькопф должен будет немедленно покинуть территорию России, в противном случае ему грозит депортация», — уточнил Школьник.

Ранее сообщалось, что Арье Лейб Эделькопф родился в 1978 году в Израиле, с 1988 года является гражданином США. В 2015 году в России получил разрешение на временное проживание. С этого же года является руководителем Сочинской городской еврейской общины. У него есть жена и семеро детей, все они граждане Израиля, проживают в Сочи. Родители Эделькопфа выехали из России в США в 1920-е годы по религиозным убеждениям.

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