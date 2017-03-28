В Омске ищут 14-летнюю Дарью Хоренко
Девочка ушла из дома на пр. Мира 25 марта и до сих пор не вернулась.
Девочка ушла из дома на пр. Мира 25 марта и до сих пор не вернулась.
Полицейские разыскивают 14-летнюю Дарью Хоренко, сообщает
Бабушка Даши рассказала, что 25 марта она ушла из дома на пр. Мира и до сих пор не вернулась.
Приметы девочки: на вид 14 лет, рост 161 см, среднего телосложения, тёмные прямые волосы до плеч, голубые глаза. Дарья Хоренко была одета в
Также у девочки при себе был чёрный рюкзак с картинками.
Сейчас девочку ищут в местах, где она вероятнее всего может появиться, крупных торговых комплексах, в подъездах и на чердаках домов.
Всех, у кого есть информация о местонахождении ребёнка, просят сообщить в полицию по телефонам: 63−04−04 или 02.