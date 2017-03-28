В Воронеже после отравления пуделя возбудили уголовное дело
Собака стоимостью 100 тыс рублей проглотила лекарство от туберкулеза.
Собака стоимостью 100 тыс рублей проглотила лекарство от туберкулеза.
Воронежская прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту отравления пуделя изониазидом (лекарством от туберкулеза), сообщила
Эксперт заключил, что собака съела противотуберкулезное средство для лечения людей. Для животных это лекарство смертельно опасно.
— По материалу проверки неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Только на днях, спустя четыре месяца, по требованию прокуратуры города возбуждено уголовное дело, — сообщила
Прокуратура провела проверки по обращениям жителей, публикациям СМИ и сообщениям воронежцев в интернете о фактах жестокого обращения с животными, приводящего к смерти. Ведомство обнаружило, что полицейские нарушают