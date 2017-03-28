В Воронеже после отравления пуделя возбудили уголовное дело

Воронежская прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту отравления пуделя изониазидом (лекарством от туберкулеза), сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 марта. Собака стоимостью 100 тыс. рублей стала жертвой догхантеров у дома № 29 на улице Курчатова в Воронеже в ноябре 2016 года.

Эксперт заключил, что собака съела противотуберкулезное средство для лечения людей. Для животных это лекарство смертельно опасно.

— По материалу проверки неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Только на днях, спустя четыре месяца, по требованию прокуратуры города возбуждено уголовное дело, — сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежа.