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15:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже после отравления пуделя возбудили уголовное дело

Собака стоимостью 100 тыс рублей проглотила лекарство от туберкулеза.

Воронежская прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту отравления пуделя изониазидом (лекарством от туберкулеза), сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 марта. Собака стоимостью 100 тыс. рублей стала жертвой догхантеров у дома № 29 на улице Курчатова в Воронеже в ноябре 2016 года.

Эксперт заключил, что собака съела противотуберкулезное средство для лечения людей. Для животных это лекарство смертельно опасно.

— По материалу проверки неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Только на днях, спустя четыре месяца, по требованию прокуратуры города возбуждено уголовное дело, — сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежа.

Прокуратура провела проверки по обращениям жителей, публикациям СМИ и сообщениям воронежцев в интернете о фактах жестокого обращения с животными, приводящего к смерти. Ведомство обнаружило, что полицейские нарушают уголовно-процессуальное законодательство при проведении доследственных проверок по заявлениям о жестоком обращении с животными, вплоть до укрытия преступлений от учета. Прокуратура внесла начальнику регуправления МВД представление, в котором поставила вопрос о дисциплинарной ответственности виновных.

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