Полицейские нашли пропавшую в Актобе девочку
Несовершеннолетняя возвращена домой, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Несовершеннолетняя возвращена домой, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По размещенный в социальных сетях информации о пропаже 15 летней жительницы Актобе сотрудниками ДВД региона проведены необходимые
«Полицейские нашли пропавшую на съёмной квартире, где она находилась по своему желанию и передали родителям. Как установлено, несовершеннолетняя ранее неоднократно уходила из дома», — говорится в сообщении полиции.
Как сообщается, с родителями и девушкой проведена профилактическая беседа.