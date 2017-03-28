Полицейские нашли пропавшую в Актобе девочку

По размещенный в социальных сетях информации о пропаже 15 летней жительницы Актобе сотрудниками ДВД региона проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили установить ее местонахождение.

«Полицейские нашли пропавшую на съёмной квартире, где она находилась по своему желанию и передали родителям. Как установлено, несовершеннолетняя ранее неоднократно уходила из дома», — говорится в сообщении полиции.

Как сообщается, с родителями и девушкой проведена профилактическая беседа.