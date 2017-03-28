Под Николаевом на Ингуле ушел под воду понтонный мост

Как сообщила Служба автомобильных дорог Николаевской области, к вечеру понедельника силами горно-спасательного отряда и работников госпредприятия «Николаевский облавтодор» удалось возобновить движение через мост.

«Движение по автодороге О151118 (Александровка-Николаев)-Пересадовка-(Днепропетровск-Николаев) — восстановлено», — отмечается в сообщении Службы автомобильных дорог области.