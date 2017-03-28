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15:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Николаевом на Ингуле ушел под воду понтонный мост

В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области ушел под воду понтонный мост на реке Ингул. Мост соединяет села Пересадовку и Михайло-Ларино, а также является частью автомобильной дороги, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую трассы.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщила Служба автомобильных дорог Николаевской области, к вечеру понедельника силами горно-спасательного отряда и работников госпредприятия «Николаевский облавтодор» удалось возобновить движение через мост.

«Движение по автодороге О151118 (Александровка-Николаев)-Пересадовка-(Днепропетровск-Николаев) — восстановлено», — отмечается в сообщении Службы автомобильных дорог области.

Изначально, «утонувший» понтон пытались поднять при помощи подъемного крана, не получилось, так как понтон набрал до десятка тонн воды. Ситуация сбвинулась с мертвой точки после того, как бойцы Николаевского горно-спасательного отряда откачали воду из понтона. Возле моста скопилось около сотни человек, которые возвращались с работы и не могли проехать к своим домам, сообщают «Новости-N».

Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5−2 года.

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