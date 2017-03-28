Под Николаевом на Ингуле ушел под воду понтонный мост
В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области ушел под воду понтонный мост на реке Ингул. Мост соединяет села Пересадовку и
В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области ушел под воду понтонный мост на реке Ингул. Мост соединяет села Пересадовку и
Как сообщила Служба автомобильных дорог Николаевской области, к вечеру понедельника силами
«Движение по автодороге О151118 (Александровка-Николаев)-Пересадовка-(Днепропетровск-Николаев) — восстановлено», — отмечается в сообщении Службы автомобильных дорог области.
Изначально, «утонувший» понтон пытались поднять при помощи подъемного крана, не получилось, так как понтон набрал до десятка тонн воды. Ситуация сбвинулась с мертвой точки после того, как бойцы Николаевского
Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5−2 года.