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16:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Поджигатель прокуратуры Первоуральска имел арсенал пиромана

Подробности шокирующего инцидента с участием пенсионера, сгоревшего заживо.

В жилище 62-летнего первоуральского пенсионера Канифа Харисова, сгоревшего 24 марта городской прокуратуре при попытке пожечь здание, нашли девять бутылок с горючей смесью. О результатах обыска «АиФ-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Какое именно горючее и для каких целей было разлито по бутылкам будет установлено в ходе экспертизы и дальнейшего расследования. По уже имеющимся данным, поджигатель сгорел случайно, поскольку намеревался лишь сжечь прокуратуру. Не исключено, что мотивы преступления раскроют родственники Харисова — в квартире он жил не один. Ранее сообщалось, что незадолго до поджога, во второй декаде марта, мужчину доставляли в психиатрическую больницу из-за угрозы устроить самосожжение в публичном месте.

По факту инцидента в тот же день, 24 марта, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Будет ли рассматриваться иной состав вроде покушения на прокурора будет установлено позднее.

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