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16:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже водитель и 2 пассажира маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком

Авария произошла на улице Маршака.

Пассажирский «ПАЗ» маршрута № 20б столкнулся с «КАМАЗом» у дома у 23б по улице Маршака в 12:30 вторника, 28 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронежа» сообщили в системе-112. В ДТП пострадали водитель автобуса и два его пассажира, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на регулируемом перекрестке. Водитель грузовика и остальные пассажиры травмы не получили. Возраст пострадавших пока неизвестен, однако несовершеннолетних среди них нет.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших.

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