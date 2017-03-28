В Воронеже водитель и 2 пассажира маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком
Авария произошла на улице Маршака.
Авария произошла на улице Маршака.
Пассажирский «ПАЗ» маршрута № 20б столкнулся с «КАМАЗом» у дома у 23б по улице Маршака в 12:30 вторника, 28 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронежа» сообщили в системе-112. В ДТП пострадали водитель автобуса и два его пассажира, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла на регулируемом перекрестке. Водитель грузовика и остальные пассажиры травмы не получили. Возраст пострадавших пока неизвестен, однако несовершеннолетних среди них нет.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших.