В Нижегородской области задержали водителя, сбившего косулю

Водителя автомобиля, сбившего косулю, задержали в Вадском районе, сообщает комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

23 марта сотрудник комитета Госохотнадзора во время патрулирования территории обнаружил труп сбитой европейской косули на дороге Вад — Арзамас. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако сотрудники ГИБДД вскоре установили виновного.

По словам руководителя комитета Госохотнадзора Нижегородской области Николая Бондаренко, это уже третий случай аварии с участием диких животных в регионе с начала 2017 года. Большинство подобных ДТП происходит в темное время суток. И если вы стали участником подобной аварии, необходимо остаться на месте и вызвать ДПС.

«Застрахованная гражданская ответственность водителя в подавляющем большинстве случаев покрывает нанесенный животному миру ущерб, в то время как попытка скрыться с места происшествия карается более серьезно», — напомнили в Госохотнадзоре.