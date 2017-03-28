Дело об убийстве в здании суда: охранника осудили за халатность

Убийство женщины в здании суда произошло 28 февраля. С ней прямо перед бракоразводным процессом расправился муж. Оказалось, что он пронес в здание суда нож, воспользовавшись поверхностным досмотром охраны.

Работавшего в тот день 34-летнего охранника обвинили в халатности. На суде он полностью признал свою вину. Прокурором было заключено процессуальное соглашение с подсудимым.

Таким образом, охраннику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также он лишен права занимать должности в государственных органах сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Этот шокирующий случай стал поводом для усиления досмотра в судах по всему Казахстану. Тогда известный казахстанский юрист Джохар Утебеков высказал мнение, что трагедия Амангельдинском райсуде продемонстрировала, насколько неверно построена система досмотра в судах, где главной задачей охраны является изъятие смартфонов у журналистов и адвокатов, а не доскональный досмотр для обеспечения реальной безопасности.