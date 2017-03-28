В Самарской области пенсионера ограбили с помощью игрушечного автомата

По словам мужчины, около 3 часов ночи к нему в квартиру проникли двое неизвестных. Под угрозой предмета, похожего на огнестрельное оружие, и применения физического насилия, они похитили его банковскую карту и сняли с нее 6200 рублей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух местных жителей 19 и 27 лет, которые не имеют постоянного заработка. Молодые люди рассказали, что сняли деньги с банковской карты, а потом стерли с нее отпечатки пальцев и вернули законному владельцу. Полученные средства они потратили. Так, один из предполагаемых грабителей купил продукты питания и сигареты на 5200 рублей. Как установили стражи порядка, предмет, которым угрожали потерпевшему подозреваемые, был игрушечным автоматом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Оба злоумышленника задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.