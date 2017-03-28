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19:46 (мск), источник: Фонтанка

Серию налетов в Петербурге суд оценил в 70 лет колонии

В Петербурге суд огласил приговор налетчикам, обвиненным в серии разбоев и нападений. В колонии отправлены семеро, общий срок наказания — 70 лет.

Источник: Reuters

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, сегодня, 28 марта, судья Ирина Туманова на основании вердикта присяжных постановила приговор по уголовному делу в отношении группы Малхаза Чикобавы. Все восемь участников признаны виновными. Чикобава, сочтенный организатором, получил 15 лет, еще четверо — по десять лет и более. Совокупное наказание составило 70 лет. Один человек приговорен к условному сроку.

«Суд удовлетворил также один иск 570 тысяч рублей и признал право на возмещение ущерба около 6 млн», — уточнили в Горсуде.

Ранее присяжные признали участников группы невиновными в бандитизме, однако признали доказанной их вину в разбоях и грабежах.

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