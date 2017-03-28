Серию налетов в Петербурге суд оценил в 70 лет колонии
В Петербурге суд огласил приговор налетчикам, обвиненным в серии разбоев и нападений. В колонии отправлены семеро, общий срок наказания — 70 лет.
В Петербурге суд огласил приговор налетчикам, обвиненным в серии разбоев и нападений. В колонии отправлены семеро, общий срок наказания — 70 лет.
Как сообщили в
«Суд удовлетворил также один иск 570 тысяч рублей и признал право на возмещение ущерба около 6 млн», — уточнили в Горсуде.
Ранее присяжные признали участников группы невиновными в бандитизме, однако признали доказанной их вину в разбоях и грабежах.