Серию налетов в Петербурге суд оценил в 70 лет колонии

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, сегодня, 28 марта, судья Ирина Туманова на основании вердикта присяжных постановила приговор по уголовному делу в отношении группы Малхаза Чикобавы. Все восемь участников признаны виновными. Чикобава, сочтенный организатором, получил 15 лет, еще четверо — по десять лет и более. Совокупное наказание составило 70 лет. Один человек приговорен к условному сроку.

«Суд удовлетворил также один иск 570 тысяч рублей и признал право на возмещение ущерба около 6 млн», — уточнили в Горсуде.

Ранее присяжные признали участников группы невиновными в бандитизме, однако признали доказанной их вину в разбоях и грабежах.