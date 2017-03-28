В Ростовской области пятеро сотрудников банка подозреваются в мошенничестве на 200 млн рублей

По данным полиции, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты.

«Данные займы являлись заведомо невозвратными, предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подложными. Сумма ущерба, причиненного в результате противоправной деятельности, составила около 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны. В рамках обысков полицейские изъяли предметы и документы, имеющие отношение к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.