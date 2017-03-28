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17:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Набережных Челнах арестовали женщину, напавшую с ножом на врача «скорой»

В Набережных Челнах суд арестовал 29-летнюю Евгению Рябову, которая в минувшую субботу напала с ножом на 52-летнюю фельдшера скорой помощи, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

 — В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на убийство сотрудницы скорой помощи, которая приехала на вызов к больному пятимесячному ребёнку, взята под стражу подозреваемая — 29-летняя Евгения Рябова, — рассказали в СК.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

Напомним, что фельдшер получила ножевое ранение, когда приехала на вызов к пятимесячной девочке. Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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