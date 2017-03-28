В Набережных Челнах арестовали женщину, напавшую с ножом на врача «скорой»

— В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на убийство сотрудницы скорой помощи, которая приехала на вызов к больному пятимесячному ребёнку, взята под стражу подозреваемая — 29-летняя Евгения Рябова, — рассказали в СК.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

Напомним, что фельдшер получила ножевое ранение, когда приехала на вызов к пятимесячной девочке. Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».