В Набережных Челнах арестовали женщину, напавшую с ножом на врача «скорой»
В Набережных Челнах суд арестовал 29-летнюю Евгению Рябову, которая в минувшую субботу напала с ножом на 52-летнюю фельдшера скорой помощи, об этом сообщили в
В Набережных Челнах суд арестовал 29-летнюю Евгению Рябову, которая в минувшую субботу напала с ножом на 52-летнюю фельдшера скорой помощи, об этом сообщили в
— В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на убийство сотрудницы скорой помощи, которая приехала на вызов к больному пятимесячному ребёнку, взята под стражу подозреваемая — 29-летняя Евгения Рябова, — рассказали в СК.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.
Напомним, что фельдшер получила ножевое ранение, когда приехала на вызов к пятимесячной девочке. Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».