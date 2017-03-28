В Нижнем Новгороде иномарка при столкновении слетела с проезжей части во двор

В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств. Простым контактом дело не ограничилось. Автомобиль одного из участников ДТП вынесло с проезжей части. Машина снесла ограждение, преодолела плотный ряд насаждений и ударилась о стену кирпичного здания. Извлекать транспортное средство пришлось спасателям МЧС.