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18:12 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде иномарка при столкновении слетела с проезжей части во двор

Спасателям МЧС пришлось ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде. Дорожная авария произошла 28 марта утром в Канавинском районе.

Источник: Вести - Нижний Новгород

В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств. Простым контактом дело не ограничилось. Автомобиль одного из участников ДТП вынесло с проезжей части. Машина снесла ограждение, преодолела плотный ряд насаждений и ударилась о стену кирпичного здания. Извлекать транспортное средство пришлось спасателям МЧС.

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