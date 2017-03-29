Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Кремль ответил на призывы США и ЕС освободить митинговавших
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
СМИ: Виктория Дайнеко рассказала о жизни после развода
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Европейские деревья года
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
12:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Сотрудник нижегородской компании «погорел» на зарубежных командировках

Из-за фиктивных документов о проживании в гостиницах мужчину обвиняют в мошенничестве.

Сотрудник нижегородской инжиниринговой компании украл у собственного предприятия более 1 млн рублей, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы о проживании в гостиницах вовремя зарубежных командировок.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в 2014 — 2016 годах, злоупотребляя доверием со стороны руководства компании, мужчина неоднократно вносил заведомо ложные сведения в авансовые отчеты по проживанию в гостинице, расположенной на территории соседнего государства.

На основании представленных им в бухгалтерию авансовых отчетов и приложенных к ним квитанций о проживании, он неправомерно получил денежные средства в сумме свыше 1,021 млн рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль, принадлежащий обвиняемому, стоимостью около 1,5 млн рублей.

Сам обвиняемый своей вины не признает, но следователем собраны достаточные доказательства, позволяющие обвинить его в совершении мошенничества.

Мужчине предъявлено обвинение ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто, за что и зачем убил Вороненкова?
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
В Росгвардии объяснили действия бойцов в Чечне во время атаки
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
В РПЦ считают «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь