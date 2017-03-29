Сотрудник нижегородской компании «погорел» на зарубежных командировках

Сотрудник нижегородской инжиниринговой компании украл у собственного предприятия более 1 млн рублей, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы о проживании в гостиницах вовремя зарубежных командировок.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в 2014 — 2016 годах, злоупотребляя доверием со стороны руководства компании, мужчина неоднократно вносил заведомо ложные сведения в авансовые отчеты по проживанию в гостинице, расположенной на территории соседнего государства.

На основании представленных им в бухгалтерию авансовых отчетов и приложенных к ним квитанций о проживании, он неправомерно получил денежные средства в сумме свыше 1,021 млн рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль, принадлежащий обвиняемому, стоимостью около 1,5 млн рублей.

Сам обвиняемый своей вины не признает, но следователем собраны достаточные доказательства, позволяющие обвинить его в совершении мошенничества.

Мужчине предъявлено обвинение ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.