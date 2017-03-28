Трассу Западная Европа — Западный Китай перекрыли из-за угрозы размытия дороги

«На 515 километре автодороги Западная Европа — Западный Китай (объездная дорога возле г. Тараза) 27 марта из-за увеличения объема воды реки Аса произошел размыв берега реки, — пояснили в пресс-службе ведомства. — В результате создалась угроза размытия автодороги. Для предотвращения проведены работы по укреплению берега реки, отсыпана дамба длиной 600 м, высотой 1,5 м и шириной 3 м, отсыпано 60 м обочины дороги. На данный момент угроза размытия дороги снята».

В берегоукрепительных работах участвовали более 80 сотрудников акимата Жамбылского района и области, филиала РГП «Казавтодор», сотрудники полиции, оперативная группа, ГУ «ОСО» и ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области во главе с начальником ДЧС полковником гражданской защиты Багдатом Даниловым. Было задействовано 25 единиц техники. Для безопасного производства работ было перекрыто движение на участке автодороги Западная Европа — Западный Китай 510 — 521 км. Движение транспорта осуществляется по старой объездной автодороге.

Помимо этого, на территории дачного массива «Дорожник» в Жамбылском районе, с/о Каратобе, из-за увеличения объема воды р. Аса до 70 куб/сек. произошел перелив воды через дорожное полотно дороги, ведущей в дачный массив.

«Протяженность перелива составила 20 м, высота 10 — 15 см. Угрозы населению и жилым домам нет. Для снижения воды в реке был уменьшен сброс с Терс-Ащибулакского водохранилища на 10 куб/сек. На место выезжала оперативная группа ДЧС и УЧС г. Тара», — пояснили в ДЧС области.

В департаменте по ЧС Жамбылской области объявили штормовое предупреждение в связи с большой высотой снежного покрова и продолжающимися осадками в горах Таласского Алатау и на Угамском хребте.