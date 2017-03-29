Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
10:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже спасатели получили 35 заявок об упавших деревьях за день

Специалисты устраняют последствия непогоды.

Спасатели получили 35 заявок об аварийных деревьях в Воронеже во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. Шквалистый ветер повалил стволы и ветки деревьев на провода, проезжую часть и машины.

Сотрудники службы спасения устраняют последствия непогоды.

— Мы фиксируем заявки жителей по всему городу. Где-то сук обломился, где-то дерево упало, где-то несколько деревьев, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Чаще всего деревья падали на провода — спасатели получили более 20 заявок.

Воронежские спасатели предупредили жителей региона о сильном северо-западном ветре в среду, 29 марта. Порывы достигнут 16−21 м/сек. Специалисты напомнили, что при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередач, деревьями, ветхими конструкциями. Порывы ветра лучше переждать в подземном переходе или подъезде. Спасатели напомнили, при возникновении ЧС необходимо звонить по номеру вызова экстренных служб «112».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Событие мирового масштаба». Зачем идти на выставку Елены Киселевой в Воронеже
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Штат Вооруженных сил РФ с июля увеличится до 1,9 млн человек
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Бразилия стала первой командой, которая пробилась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь