В Воронеже спасатели получили 35 заявок об упавших деревьях за день

Спасатели получили 35 заявок об аварийных деревьях в Воронеже во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. Шквалистый ветер повалил стволы и ветки деревьев на провода, проезжую часть и машины.

Сотрудники службы спасения устраняют последствия непогоды.

— Мы фиксируем заявки жителей по всему городу. Где-то сук обломился, где-то дерево упало, где-то несколько деревьев, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Чаще всего деревья падали на провода — спасатели получили более 20 заявок.