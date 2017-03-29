В Воронеже спасатели получили 35 заявок об упавших деревьях за день

Спасатели получили 35 заявок об аварийных деревьях в Воронеже во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. Шквалистый ветер повалил стволы и ветки деревьев на провода, проезжую часть и машины.
Сотрудники службы спасения устраняют последствия непогоды.
— Мы фиксируем заявки жителей по всему городу. Где-то сук обломился, где-то дерево упало, где-то несколько деревьев, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.
Чаще всего деревья падали на провода — спасатели получили более 20 заявок.
Воронежские спасатели предупредили жителей региона о сильном северо-западном ветре в среду, 29 марта. Порывы достигнут 16−21 м/сек. Специалисты напомнили, что при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередач, деревьями, ветхими конструкциями. Порывы ветра лучше переждать в подземном переходе или подъезде. Спасатели напомнили, при возникновении ЧС необходимо звонить по номеру вызова экстренных служб «112».