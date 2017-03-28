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19:41 (мск), источник: 365info.kz

О коррупции в здравоохранении сообщает агентство госслужбы

Представители Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и палаты предпринимателей «Атамекен» 28 марта обсудили коррупционные риски в системе здравоохранения. Об этом сообщает сайт агентства.

Источник: 365info.kz

На встрече председатель антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев сообщил, что большинство коррупционных преступлений связано с закупом медикаментов, оборудования, продуктов питания для больных. И с другими закупками в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Анализ проводился по Алматинской и Актюбинской областям. Но специалисты утверждают, что эти проблемы характерны для всех регионов страны.

Также участники обсуждения отметили наличие административных барьеров для доступа отечественных производителей к системе закупа медицинского оборудования и лекарств.

В обсуждении коррупции в медицине приняли участие депутаты парламента, вице-министр здравоохранения, представители партии «Нур Отан», бизнес ассоциаций, местных исполнительных органов и многие другие специалисты.

Участники встречи дали ряд рекомендаций Министерству здравоохранения. Его представители обещали выполнить рекомендации в течение полугода.

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