О коррупции в здравоохранении сообщает агентство госслужбы

На встрече председатель антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев сообщил, что большинство коррупционных преступлений связано с закупом медикаментов, оборудования, продуктов питания для больных. И с другими закупками в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Анализ проводился по Алматинской и Актюбинской областям. Но специалисты утверждают, что эти проблемы характерны для всех регионов страны.

Также участники обсуждения отметили наличие административных барьеров для доступа отечественных производителей к системе закупа медицинского оборудования и лекарств.

В обсуждении коррупции в медицине приняли участие депутаты парламента, вице-министр здравоохранения, представители партии «Нур Отан», бизнес ассоциаций, местных исполнительных органов и многие другие специалисты.

Участники встречи дали ряд рекомендаций Министерству здравоохранения. Его представители обещали выполнить рекомендации в течение полугода.