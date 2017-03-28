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19:47 (мск), источник: РБК

Полиция в Италии предотвратила похищение тела основателя Ferrari

Итальянская полиция пресекла деятельность криминальной группировки, которая планировала похитить тело основателя автоконцерна Ferrari Энцо Феррари, и занималась торговлей оружием и наркотиками.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на следователей.

Останки основателя Ferrari они хотели похитить с цель выкупа, который они планировали потребовать от его родственников. Тело основателя автоконцерна было похоронено на кладбище города Модена на северо-западе от Болоньи. Энцо Феррари умер 14 августа 1988 года в возрасте 90 лет. С целью похищения злоумышленники ходили на могилу Феррари, пытались достать контакты его родственников, а также изучали методы сохранения тела.

Как отмечает Corriere della Sera, преступная группировка занималась наркотрафиком и торговлей оружием между островом Сардиния и северной Италией, в городах Пармо, Реджо-Эмилия, Модена, Лоди, Гроссето и Мантуя.

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