Полиция в Италии предотвратила похищение тела основателя Ferrari

Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на следователей.

Останки основателя Ferrari они хотели похитить с цель выкупа, который они планировали потребовать от его родственников. Тело основателя автоконцерна было похоронено на кладбище города Модена на северо-западе от Болоньи. Энцо Феррари умер 14 августа 1988 года в возрасте 90 лет. С целью похищения злоумышленники ходили на могилу Феррари, пытались достать контакты его родственников, а также изучали методы сохранения тела.