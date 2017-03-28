Экс-депутат Кыргызстана задержан по обвинению в мародерстве

В апреле 2010 года в Кыргызстане был свергнут пришедший к власти на волне «цветной революции» режим президента Курманбека Бакиева.

В результате проведенных в рамках уголовного дела активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных, были совершены группой лиц под непосредственным руководством бывшего депутата Жогорку Кенеша КР от партии «Ата-Мекен» Райкана Тологонова.

28 марта 2017 года Тологонову предъявлено обвинение в организации грабежа, умышленного уничтожения и повреждения имущества, незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ.

Решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.