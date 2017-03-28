Экс-депутат Кыргызстана задержан по обвинению в мародерстве
По обвинению в грабежах и умышленном уничтожении и повреждении имущества задержан бывший депутат Жогорку Кенеша Крыгызской Республики Райкан Тологонов, сообщает Sputnik Казахстан.
По обвинению в грабежах и умышленном уничтожении и повреждении имущества задержан бывший депутат Жогорку Кенеша Крыгызской Республики Райкан Тологонов, сообщает Sputnik Казахстан.
В апреле 2010 года в Кыргызстане был свергнут пришедший к власти на волне «цветной революции» режим президента Курманбека Бакиева.
В результате проведенных в рамках уголовного дела активных следственных и
28 марта 2017 года Тологонову предъявлено обвинение в организации грабежа, умышленного уничтожения и повреждения имущества, незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ.
Решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.
В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.