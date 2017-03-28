Российский хакер признал вину в суде США

Сенах был временно задержан в Финляндии 8 августа 2015 года по просьбе министерства юстиции США на основании договора между Финляндией и США о выдаче в связи с преступлением. Сенаха в штате Миннесота обвиняют в совершении многочисленных компьютерных мошенничеств и злоупотреблений. Россиянин был передан в руки американского правосудия в январе 2016 года.

По данным обвинения, россиянин использовал вредоносное программное обеспечение, чтобы заразить десятки тысяч компьютеров в США и во всем мире для извлечения прибыли из фиктивных «кликов» на рекламных сайтах.

Ожидается, что приговор Сенаху будет вынесен в августе.