Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В тени стены
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
21:21 (мск), источник: РИА Новости

Российский хакер признал вину в суде США

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россиянин Максим Сенах, экстрадированный из Финляндии в США по обвинению в компьютерных мошенничествах, признал свою вину в суде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление американского минюста.

Сенах был временно задержан в Финляндии 8 августа 2015 года по просьбе министерства юстиции США на основании договора между Финляндией и США о выдаче в связи с преступлением. Сенаха в штате Миннесота обвиняют в совершении многочисленных компьютерных мошенничеств и злоупотреблений. Россиянин был передан в руки американского правосудия в январе 2016 года.

По данным обвинения, россиянин использовал вредоносное программное обеспечение, чтобы заразить десятки тысяч компьютеров в США и во всем мире для извлечения прибыли из фиктивных «кликов» на рекламных сайтах.

Ожидается, что приговор Сенаху будет вынесен в августе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евродепутат: я удивился, увидев, что армия РФ делает в Сирии
Парламент Шотландии проголосовал за референдум о независимости
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь