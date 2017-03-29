Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
1185-летие Наины Ельциной
9В мире зацвела сакура
11:18 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Росприроднадзор выявил факт незаконной добычи песка в Городецком районе

У Горьковского моря зафиксирована работающая техника, вывоз и складирование песка на прибрежной полосе.

Департамент Росприроднадзора по ПФО выявил в водоохраной зоне Горьковского водохранилища в районе деревни Малый Суходол Городецкого района факт незаконной добычи песка, сообщает пресс-служба ведомства.

При обследовании территории было установлено, что на прибрежной полосе, а также в ложе водохранилища турбазы «Лесной уют» и бывшей турбазы «Сосновый берег» ведется незаконная добыча ископаемого.

На месте зафиксирована работающая техника, сам факт добычи, а также вывоз и складирование песка на прибрежной полосе. Росприроднадзор возбудил административное расследование, виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Женщина впала в кому после операции в частной клинике красоты
СФ одобрил введение ограничений на денежные переводы на Украину
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Росгвардия опровергла сообщения о неготовности к атаке в Чечне
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в РФ
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь