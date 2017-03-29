Росприроднадзор выявил факт незаконной добычи песка в Городецком районе

Департамент Росприроднадзора по ПФО выявил в водоохраной зоне Горьковского водохранилища в районе деревни Малый Суходол Городецкого района факт незаконной добычи песка, сообщает пресс-служба ведомства.

При обследовании территории было установлено, что на прибрежной полосе, а также в ложе водохранилища турбазы «Лесной уют» и бывшей турбазы «Сосновый берег» ведется незаконная добыча ископаемого.

На месте зафиксирована работающая техника, сам факт добычи, а также вывоз и складирование песка на прибрежной полосе. Росприроднадзор возбудил административное расследование, виновные будут установлены и привлечены к ответственности.