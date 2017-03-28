Подросток упал с крыши торгового центра на юге Москвы

По ее словам, во вторник возле одного из торговых центров, расположенных на юге Москвы, прохожие обнаружили 13-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«По данному факту главным следственным управлением СК России по Москве организованно проведение доследственной проверки», — сказала она.

Иванова добавила, следствие установит, каким образом ребенок смог оказаться на крыше указанного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.