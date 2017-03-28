Подросток упал с крыши торгового центра на юге Москвы
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тринадцатилетний подросток упал с крыши торгового центра в Москве и получил травмы, сообщила РИА Новости старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тринадцатилетний подросток упал с крыши торгового центра в Москве и получил травмы, сообщила РИА Новости старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, во вторник возле одного из торговых центров, расположенных на юге Москвы, прохожие обнаружили 13-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.
«По данному факту главным следственным управлением СК России по Москве организованно проведение доследственной проверки», — сказала она.
Иванова добавила, следствие установит, каким образом ребенок смог оказаться на крыше указанного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.