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22:54 (мск), источник: РИА Новости

Подросток упал с крыши торгового центра на юге Москвы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тринадцатилетний подросток упал с крыши торгового центра в Москве и получил травмы, сообщила РИА Новости старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

По ее словам, во вторник возле одного из торговых центров, расположенных на юге Москвы, прохожие обнаружили 13-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«По данному факту главным следственным управлением СК России по Москве организованно проведение доследственной проверки», — сказала она.

Иванова добавила, следствие установит, каким образом ребенок смог оказаться на крыше указанного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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