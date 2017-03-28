На стройплощадке в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли рабочие на стройплощадке жилого комплекса в Красносельском районе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли рабочие на стройплощадке жилого комплекса в Красносельском районе
Снаряд был обнаружен во вторник около 17.00 мск при проведении земляных работ по организации подземных коммуникаций на территории одного из строящихся жилых комплексов на Петергофском шоссе, 76. Строители сообщили о находке в правоохранительные органы.
«В 19.00 специалисты
Обнаруженный боеприпас оставили под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения.