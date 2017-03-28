На стройплощадке в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ

Снаряд был обнаружен во вторник около 17.00 мск при проведении земляных работ по организации подземных коммуникаций на территории одного из строящихся жилых комплексов на Петергофском шоссе, 76. Строители сообщили о находке в правоохранительные органы.

«В 19.00 специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обследовали подозрительный предмет и установили, что это 122-милиметровый артиллерийский фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был опасен тем, что в свое время он был выпущен из орудия, но при падении не разорвался, взрывчатое вещество осталось в корпусе, а взрыватель сильно поврежден», — говорится в сообщении.

Обнаруженный боеприпас оставили под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения.