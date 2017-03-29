В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет
МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Лайнер авиакомпании Peruvian Airlines загорелся во вторник при посадке в аэропорту перуанского города Хауха, сообщает портал RPP.
МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Лайнер авиакомпании Peruvian Airlines загорелся во вторник при посадке в аэропорту перуанского города Хауха, сообщает портал RPP.
На борту находились 140 пассажиров, по предварительной информации, после посадки всех их успели эвакуировать с борта пылающего самолета.
Аэропорт был закрыт для вылета и прилета самолетов, к месту происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты.