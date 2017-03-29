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03:24 (мск), источник: РИА Новости

В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет

МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Лайнер авиакомпании Peruvian Airlines загорелся во вторник при посадке в аэропорту перуанского города Хауха, сообщает портал RPP.

На борту находились 140 пассажиров, по предварительной информации, после посадки всех их успели эвакуировать с борта пылающего самолета.

Аэропорт был закрыт для вылета и прилета самолетов, к месту происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты.

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