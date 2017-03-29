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03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Туристический автобус во Владивостоке снес ограждение и поехал дальше

Очевидцы написали заявление в полицию.

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Заказной туристический автобус во Владивостоке снес ограждение на повороте с улицы Западной на Пограничную и поехал дальше, как будто ничего не произошло. Очевидцы происшествия обратились в полицию с просьбой провести проверку и наказать виновного. О произошедшем они также рассказали редакции ИА PrimaMedia, предоставив соответствующие фотографии.

«Автобус, видимо, не рассчитал свои габариты на повороте на Пограничную и снес металлическое ограждение между тротуаром и проезжей частью. Причем водитель автобуса вообще не обратил на это внимание и поехал дальше», — отметили очевидцы.

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