Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
03:07 (мск), источник: Вести Приморье

Кредитную мошенницу задержали в Приморье

В следственном подразделении отдела МВД России по Пожарскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в декабре 2016 года жительница поселка Лучегорск, являясь кредитным специалистом банковского учреждения, оформляла и заключала от имени жителей Пожарского района кредитные договоры на крупные суммы. Женщина пользовалась имеющимися в ее распоряжении оборудованием и документами организации.

Подделывая подписи граждан в подложных договорах о принятии обязательств по возврату кредита, женщина получала кредитные карты, на которые банком перечислялись денежные средства.

Поступившие деньги в последующем снимались и использовались подозреваемой на личные нужды, в том числе, на покупку ювелирных изделий и погашение задолженности по личным кредитам.

Установлено три эпизода противоправной деятельности подозреваемой. Общая сумма похищенных у кредитного учреждения денежных средств составила около полумиллиона рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного потерпевшим ущерба следователями приняты меры к изъятию у подозреваемой и аресту ювелирных украшений, приобретенных на похищенные денежные средства.

Проводятся следственные и процессуальные действия, проверяется информация о наличии других аналогичных эпизодов противоправной деятельности кредитного специалиста.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Арест Яценюка: бывшего премьера Украины обвиняют в убийствах
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь