Кредитную мошенницу задержали в Приморье

Установлено, что в декабре 2016 года жительница поселка Лучегорск, являясь кредитным специалистом банковского учреждения, оформляла и заключала от имени жителей Пожарского района кредитные договоры на крупные суммы. Женщина пользовалась имеющимися в ее распоряжении оборудованием и документами организации.

Подделывая подписи граждан в подложных договорах о принятии обязательств по возврату кредита, женщина получала кредитные карты, на которые банком перечислялись денежные средства.

Поступившие деньги в последующем снимались и использовались подозреваемой на личные нужды, в том числе, на покупку ювелирных изделий и погашение задолженности по личным кредитам.

Установлено три эпизода противоправной деятельности подозреваемой. Общая сумма похищенных у кредитного учреждения денежных средств составила около полумиллиона рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного потерпевшим ущерба следователями приняты меры к изъятию у подозреваемой и аресту ювелирных украшений, приобретенных на похищенные денежные средства.

Проводятся следственные и процессуальные действия, проверяется информация о наличии других аналогичных эпизодов противоправной деятельности кредитного специалиста.