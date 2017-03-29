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03:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Псевдоэнергетик обманул жительницу Владивостока

Накануне жительница Владивостока стала жертвой мошенника, представившегося сотрудником компании «ДЭК» и предложившего женщине платные услуги по замене электросчетчика, сообщает ИА «Дейта».

По ее словам амужчина попросил за услуги по замене прибора учета две тысячи рублей, сославшись на акцию, которую якобы проводит энергокомпания. Растерянная женщина прямо на месте передала ему указанную сумму.

Между тем энергетики напоминают: оказание платных услуг абонентам возможно только через офисы компании.

«Дальневосточная энергетическая компания обращает внимание, что на платной основе компанией оказываются услуги только в случае личного обращения в офисы по месту жительства абонента. Информацию обо всех акциях, проводимых компанией, потребители всегда могут узнать на сайте ПАО “ДЭК”. При работе с гражданами все сотрудники компании имеют при себе удостоверение, подтверждающие их право представлять компанию. Оплата оказанных компанией услуг производится строго через кассу с выдачей платёжного документа — чека или квитанции», — говорится в сообщении ПАО «ДЭК».

Анна Иваницына.

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